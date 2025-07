Rapport: Rare's Everwild har blitt kansellert

HQ

Å si at Rare's Everwild har vært i utviklingshelvete er kanskje en overdrivelse når man vurderer prosjekter som Beyond Good & Evil, som skyver begrepet til astronomiske høyder. Men det er klart at produksjonen av spillet ikke har vært en lek fordi det ble kunngjort tilbake i 2019, og ærlig talt har vi ikke sett mye, om noe, av substans fra det siden den dagen. Det har vært rykter og rapporter som antyder at det har blitt startet på nytt, og nylige kommentarer fra Microsoft Gaming sjef Phil Spencer har til og med fått mange til å være noe optimistiske om Everwild. Dette ser imidlertid ut til å være malplassert optimisme.

Vi sier dette fordi VGC nå har publisert en rapport der de slår fast at Everwild er kansellert. Rapporten bemerker at i tråd med de nylige og ødeleggende permitteringene som har sett over 9000 ansatte i Microsoft miste jobben, har teammedlemmer på Rare også blitt informert om at Everwild er hermetisert.

Det er ingen fast bekreftelse fra Microsoft, Xbox eller Rare ennå, men det forventes at kanselleringen vil føre til permitteringer ettersom Rare tilpasser seg og flytter teamet rundt og til andre prosjekter der det er mulig, som nå ser ut til å i utgangspunktet bare være Sea of Thieves, med mindre studioet har andre hemmelighetsfulle prosjekter i rørledningen.

Er du skuffet over å høre denne nyheten?