Rapport: Real Madrid og Mourinho er enige om toårskontrakt, men blir ikke offentliggjort denne uken

José Mourinhos retur til Real Madrid er sikker, sier flere kilder, men klubben vil trolig ikke offentliggjøre noe før neste uke. Florian Plettenberg fra Sky og Fabrizio Romano og sier at betingelsene er muntlig avtalt før signeringsdokumentene, med en toårsavtale frem til 2028.

Mourinhos sesong med Benfica er over (de endte på tredjeplass i den portugisiske ligaen, ubeseiret, men med 11 uavgjorte kamper, og klarte ikke å kvalifisere seg til Champions League), men Real Madrid har fortsatt én kamp igjen å spille, neste søndag 24. mai. Omtrent samtidig er det presidentvalg, der Florentino Pérez sannsynligvis blir gjenvalgt etter at han utlyste valg for å "beskytte klubben".

Flere medier i Spania melder at kunngjøringen ikke kan forstyrre valgprosessen som forventes å vare denne uken, og heller ikke vil bli gjort før ligaen avsluttes på søndag, men har en stund vært den eneste reelle kandidaten en stund, og den hvite klubben vil betale en frikjøpsklausul på 3 millioner euro til den portugisiske klubben.