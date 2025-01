Rapport: Remaken av The Elder Scrolls IV: Oblivion er faktisk virkelig

HQ

Helt siden den enorme Microsoft-lekkasjen høsten 2023 har det vært kjent at Bethesda jobber med en nyinnspilling eller remaster av The Elder Scrolls IV: Oblivion. Microsoft har sagt at mye av lekkasjen var basert på gammel informasjon og forlatte planer, men akkurat denne nyinnspillingen har fortsatt å dukke opp nå og da.

Nå kommer et av de sterkeste ryktene så langt fra MP1st som skriver at de "can confirm the project is indeed real". Informasjonen kommer fra en anonym tidligere Virtuos-ansatt som skal ha avslørt at dette nye Oblivion vil bli skapt helt og holdent med Unreal Engine 5, og at det vil bli redesignet fra grunnen av med flere forbedringer angående "Stamina, Sneak, Blocking, Archery, Hit Reaction, and HUD".

Nylig sa innsideren NateTheHate også at dette oppdaterte Oblivion vil bli utgitt så tidlig som i juni, så vi kan forvente en kunngjøring ganske snart - spesielt hvis Microsoft og Bethesda selv ønsker å avsløre noe om det før alt er lekket.