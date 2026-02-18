Rykte: Resident Evil Requiem kan ta opptil 40 timer å fullføre

HQ

Mange venter selvfølgelig spent på Resident Evil Requiem, som slippes om bare ni dager. Håpet er stort på et virkelig kjøttfullt eventyr som gir valuta for pengene med mye å gjøre. Og det ser ut til å være tilfelle.

Insider Gaming har samlet og satt sammen informasjon fra både utviklerne og anerkjente innsidere for å få en idé om hva vi kan se frem til - og det ser ut til at det blir et av de mest imponerende spillene i serien til dags dato. De skriver :

"... basert på kilder, bør du forvente rundt 10-16 timer med hovedspillinnhold, med fullførte lagringsfiler som forventes å klokke inn rundt 30-40 timer."

Kort sagt, lengre enn både Resident Evil 7: Biohazard og Resident Evil Village - men ikke fullt så omfattende som Resident Evil 4 og Resident Evil 6. Vi kommer selvfølgelig til å anmelde det når det har premiere, og da får du vite hva vi mener ... men hva tror du resultatet blir?