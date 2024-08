Rapport: Robert Downey Jr. vil få 100 millioner dollar for å spille Dr. Doom

HQ

Robert Downey Jr.s retur til MCU kom som litt av et sjokk da det nylig ble annonsert. Han skal spille Dr. Doom i de kommende Avengers-filmene (for øyeblikket uten Victor Von Doom-navnet), og han får litt av en lønnsslipp for det.

Ifølge innsideren Jeff Sneider vil RDJ få 50 millioner dollar per film, til sammen 100 millioner dollar for sine opptredener som Dr. Doom, med en sjanse for at han kan tjene enda mer enn det hvis filmene gjør det bra på billettkontoret.

Billettinntektene ser ikke ut til å være like garanterte som de en gang var for Marvel-prosjekter, men det er sannsynlig at folk vil strømme til for å se RDJs tilbakekomst. Ifølge et nylig intervju snakket han med Kevin Feige om rollen for rundt et år siden, og ble tiltrukket av karakteren (og nesten helt sikkert pengene).

Som vi nylig rapporterte om, vil Russo-brødrene også få en massiv engangssum for å regissere disse filmene, og får 40 millioner dollar per film.