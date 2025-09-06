Rykte: Saints Row-omstart var opprinnelig planlagt som en oppfølger til Saints Row: The Third

HQ

Saints Row-omstarten gikk ikke så bra som folk ønsket. Enten du hater det eller synes det fikk en dårlig innpakning, førte spillets flopp til nedleggelsen av Volition og tilsynelatende slutten på franchisen som helhet. Men det hadde kanskje ikke endt så dårlig.

Ifølge YouTuberen mrsaintsgodzilla21 (takk, TheGamer) jobbet Volition tilsynelatende med et helt annet spill i 2019. YouTuberen hevder at de besøkte kontoret, og så at det nye Saints Row tilsynelatende ble kalt Saints Row Cinco, og at det ville ha fulgt etter hendelsene i Saints Row: The Third.

Men så kom THQ Nordic, og historien ble endret. Utviklingen av det femte Saints Row var visstnok så langt kommet at Pierces stemmeskuespiller allerede hadde spilt inn nye replikker. Denne oppfølgeren ville også ha skrotet hendelsene i Saints Row 4, slik at de ikke lenger var kanon.

Dette har ikke blitt bekreftet av offisielle kilder, så vi vil si at du bør holde en saltbøsse for hånden for et slikt rykte. Men det vil sannsynligvis knuse Saints Row-fansenes hjerter å høre at de var så nær å få det de ønsket seg, bare for å bli servert det de aldri ba om.