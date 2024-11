Rapport: Scalpers taper faktisk penger på PlayStation 5 Pro

HQ

Da PlayStation 5 og Xbox Series S/X ble lansert, måtte man ofte betale mye penger for konsollene, som ble hamstret av såkalte scalpers, som deretter solgte dem videre til uhørt høye priser. Da det var tid for PlayStation 5 Pro, var skalperne på banen igjen - men det burde de tydeligvis ikke ha vært.

Det er allerede folk i Storbritannia som selger flere PlayStation 5 Pro-konsoller billigere enn Sonys standardpris på Ebay, noe som sannsynligvis er et tegn på at det er maskinvare i butikkene å kjøpe (noe som er mye tryggere fra et svindel- og garantiperspektiv). Derfor må disse skalperne selge enhetene sine raskt for å minimere tap og ikke bli sittende fast med dem.

VGA skriver også at Otaku Research Institute rapporterer at det i Japan er mulig å kjøpe konsoller i butikkene uten forhåndsreservasjoner, og at tendensen til at skalpere selger PlayStation 5 Pro med tap også er til stede der.

Skalperingsforsøkene er imidlertid ikke helt mislykkede, for den eksterne diskstasjonen er tilsynelatende en mangelvare, og disse selges for tiden for omtrent det dobbelte av prisen på auksjonssider.

Hvorvidt dette er et tegn på lav interesse for PlayStation 5 Pro eller at Sony har mange enheter til salgs (kanskje til og med en kombinasjon?), er noe vi sannsynligvis vil høre mer om de kommende dagene.