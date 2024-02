Rapport: Skull and Bones har fått en svært treg start

HQ

Ubisoft sier at Skull and Bones er deres første AAAA-tittel (hvor AAA vanligvis brukes for å beskrive virkelig store produksjoner), men de fleste medier, inkludert Gamereactor, er av en annen oppfatning og mener at det har altfor lite innhold til å være et fullprisspill, og at det ofte føles som free-to-play.

Dessverre for Ubisoft ser det heller ikke ut til at spillerne er særlig imponert, og ifølge Insider Gaming har bare 850 000 personer spilt spillet ti dager etter lanseringen. Og det blir verre, for dette tallet inkluderer den gratis prøveperioden Ubisoft tilbyr, som lar deg spille spillet i åtte timer.

Selv om noen av spillerne som benytter seg av prøveperioden, helt sikkert kommer til å kjøpe Skull and Bones, er det mange som ikke gjør det, og det ser ut til at spillet har fått en start som bør bekymre Ubisoft og få dem til å enten senke prisen eller til og med vurdere å gå over til en free-to-play-modell.

Ville du spilt Skull and Bones hvis det ble solgt til en lavere pris?