Rapport: Sony kjøper studioer, men spillene er ikke å se noe sted
Av Sonys ti studiooppkjøp siden 2019, har halvparten av dem ikke lansert et spill ennå - og tre av dem er stengt.
Det er unødvendig å si at mange mennesker er forståelig nok triste over Sonys beslutning om å legge ned den talentfulle utvikleren Bluepoint Games. Det var bare fire og et halvt år siden Sony kjøpte studioet, som har vist seg å være utrolig dyktige på nyinnspillinger (de er blant annet ansvarlige for de nye versjonene av Shadow of the Colossus og Demon's Souls).
Dette er selvfølgelig en tragisk utvikling, som betyr at rundt 70 personer vil miste inntekten sin. Men ... kanskje vi ikke burde være så overrasket. Kotaku rapporterer nå at problemene ser ut til å være noe av et mønster for Sonys PlayStation-relaterte oppkjøp siden 2019. Totalt er det ti studioer, hvorav tre har blitt lagt ned og halvparten av dem ennå ikke har gitt ut et eneste spill under PlayStation-banneret (det er rimelig å nevne at noen av dem jobber med støttekapasitet) :
Av disse studioene kan man mistenke at flere er i fare, ikke minst Firesprite og Haven Studios. Mange har lagt merke til at Sony gir ut betydelig færre spill til PlayStation 5 sammenlignet med PlayStation 3 og PlayStation 4, noe som kan forklares med en kraftig økning i investeringene i såkalte live service-titler, men basert på Kotakus rapport er det utvilsomt også andre problemer hos PlayStation Studios.
Hvordan synes du PlayStation 5-generasjonen står seg mot tidligere PlayStation-generasjoner?