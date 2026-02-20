Rapport: Sony kjøper studioer, men spillene er ikke å se noe sted

HQ

Det er unødvendig å si at mange mennesker er forståelig nok triste over Sonys beslutning om å legge ned den talentfulle utvikleren Bluepoint Games. Det var bare fire og et halvt år siden Sony kjøpte studioet, som har vist seg å være utrolig dyktige på nyinnspillinger (de er blant annet ansvarlige for de nye versjonene av Shadow of the Colossus og Demon's Souls).

Dette er selvfølgelig en tragisk utvikling, som betyr at rundt 70 personer vil miste inntekten sin. Men ... kanskje vi ikke burde være så overrasket. Kotaku rapporterer nå at problemene ser ut til å være noe av et mønster for Sonys PlayStation-relaterte oppkjøp siden 2019. Totalt er det ti studioer, hvorav tre har blitt lagt ned og halvparten av dem ennå ikke har gitt ut et eneste spill under PlayStation-banneret (det er rimelig å nevne at noen av dem jobber med støttekapasitet) :



Insomniac Games - Oppkjøpt i 2019 - ble rammet av oppsigelser i februar 2024. Nytt spill på vei i år, Wolverine.

Housemarque - Oppkjøpt i 2021 - Nytt spill, Saros, lanseres i år på PS5.

Nixxes Software - Oppkjøpt i 2021 - Har vært et svært aktivt støttestudio for Sony, og har jobbet med Horizon, Helldivers 2 og mer.

Firesprite - Oppkjøpt i 2021 - Permitteringer i februar 2024. Det siste leverte spillet var Horizon Call of the Mountain for PSVR2 i 2023.

Fabrik Games - Oppkjøpt i 2021 - Del av Firesprite. Har ikke levert et spill siden 2017.

Bluepoint Games - Oppkjøpt i 2021 - Stengt i februar 2026. Det siste leverte spillet var Demon's Souls i 2020.

Valkyrie Entertainment - Oppkjøpt i 2021 - Har ikke levert et spill siden 2015. Hjalp til med Concord i 2024.

Haven Studios - Oppkjøpt i 2022 - Har ikke levert et spill ennå. Grunnlagt i 2021. Jobber med det forsinkede live-service-skytespillet Fairgames.

Bungie - Oppkjøpt i 2022 - Stod overfor oppsigelser i 2024. Etter forsinkelse, har et nytt spill ute i år, Marathon.

Neon Koi - Oppkjøpt i 2022 - Grunnlagt i 2020. Leverte aldri et planlagt mobilprosjekt med live-tjeneste. Stengt i 2024.

Firewalk Studios - Oppkjøpt i 2023 - Lanserte Concord i 2024. Spillet floppet etter to uker. Studioet ble lagt ned i 2024.



Av disse studioene kan man mistenke at flere er i fare, ikke minst Firesprite og Haven Studios. Mange har lagt merke til at Sony gir ut betydelig færre spill til PlayStation 5 sammenlignet med PlayStation 3 og PlayStation 4, noe som kan forklares med en kraftig økning i investeringene i såkalte live service-titler, men basert på Kotakus rapport er det utvilsomt også andre problemer hos PlayStation Studios.

Hvordan synes du PlayStation 5-generasjonen står seg mot tidligere PlayStation-generasjoner?