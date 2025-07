Rapport: Sony Santa Monica Studios neste prosjekt er ikke God of War, men en ny IP

HQ

Med hver nye State of Play fra Sony er det tydelig at vi fortsatt er en stund unna å se resultatene av PlayStation-eierens store skifte i utgivelsesstrategi. Kanselleringen og oppgivelsen av de aller fleste av sine spill-som-en-tjeneste-prosjekter har etterlatt et tomrom av førstepartsspill for å pleie PS5 som etterlater en dårlig smak i spillernes munn.

Men hvert arrangement der vi ikke får en prosjektavsløring, er ganske enkelt et der teamene er opptatt med å skape morgendagens blockbustere, ettersom vi ennå ikke har hørt i dybden om prosjekter fra Sonys to mest suksessrike studioer. Nemlig Naughty Dog og SIE Santa Monica Studio.

Fra Naughty Dog vet vi litt mer, men kampanjestrategien for Intergalactic: The Heretic Prophet har ennå ikke fortalt oss mye om spillet, og den har heller ikke vist oss noe gameplay. Selv om det er mulig at vi får se mer i dybden senere i år, er det ingenting som peker mot en utgivelse i 2026. Og Sony Santa Monica er enda lenger unna med sitt neste arbeid.

Tilsynelatende er det vi kan forvente fra Cory Barlog og teamet hans ikke det neste eventyret til Kratos og Atreus i den nåværende God of War-linjen, men snarere en ny IP, hvis utvikling går bra, ifølge den pålitelige Jason Shcreier. Bloomberg-journalisten diskuterte sin lille innsikt på ResetEra da han delte følgende melding :

"Cory Barlogs spill er SSMs neste store ting. Sist gang jeg snakket med noen om det (for en måned eller to siden) gikk det bra."

Så uansett hva det er, er det fortsatt i en ganske stram utviklingsfase, men vi kan forvente noe helt nytt fra studioet. Og de har ærlig talt gjort seg fortjent til å gå herfra med høye forventninger.

Hva vil du at SIE Santa Monica Studios neste spill skal handle om?