Rapport: Sonys beslutning om å avvikle fysiske spill utløser sterke reaksjoner og driver utviklere mot Switch 2

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Debatten om Sonys beslutning om å fase ut fysiske spill raser fortsatt. Noen er sinte fordi fysiske spill forsvinner, siden de liker å samle på dem; andre er lei seg for at det sannsynligvis ikke lenger vil være mulig å bruke plater fra eldre konsoller i fremtiden; at andre igjen er opprørte over at forbrukerne vil få færre muligheter til å handle der prisene er lavest, og til slutt er det en gruppe som, selv om de liker digitale spill, mener dette gir mindre sikkerhet for fremtiden, siden digitalt eide PlayStation-spill i praksis ikke har noen fremtidig beskyttelse i det hele tatt.

Sony selv ser imidlertid ut til å stå på sitt, og så sent som i går rapporterte vi at selskapet mener at digitale spill ikke kan «eies». Det er rett og slett et avgjørende spørsmål for dem, fordi det vil øke inntekten per solgt spill (digitale spill koster mer, og fysiske eksemplarer krever mer håndtering). Men... ikke alle spillselskaper er fornøyde med dette.

John Linneman, en veteran fra Digital Foundry, sier nå at utviklere av mindre titler – de som fans ofte liker å samle på – er rasende på Sony på grunn av beslutningen. For dem er fysiske spill svært viktige og ofte deres største inntektskilde, og under Gamescom sier han at han har hørt flere eksempler på dette:

«Dette var faktisk det første arrangementet jeg har kunnet delta på siden det ble kunngjort at diskene skulle fases ut, og jeg snakket med mange utviklere og folk fra utgivere om det, og de var stort sett veldig opprørte.

Mange av disse selskapene tjener faktisk godt på dette, og faktisk kommer størstedelen av inntektene fra fysisk salg. Jeg føler at dette virkelig kommer til å påvirke mange bedrifter, og selvfølgelig bryr de store partnerne – de store AAA-studioene – seg ikke, de klarer seg fint. Dette kommer til å få noen ganske negative konsekvenser, og jeg får følelsen av at mange av disse selskapene nå ønsker å satse på Switch 2.»

Det er derfor en risiko for at noen utviklere av mer spillerorienterte og kreative spill vil bli hardt rammet av dette, og at spillutvalget for PlayStation-konsollene kan lide under det. Paradoksalt nok kan dette faktisk være en velsignelse for Switch 2 i stedet.

For øvrig er ikke Linneman den eneste pålitelige kilden som sier dette; Washington Post-journalisten Gene Park støtter også påstanden og sier på X at «dette er ikke bare ‘rykter’».

Hva tror du? Er det en risiko for at utviklere og utgivere som er sterkt avhengige av fysiske spill, vil fortsette å satse på Nintendo i stedet?