Rapport: Sonys Fairgames svinger for å bli en ekstraksjonsskytter

Mens mange av Sonys live-tjenesteinnsatser blir liggende som isbiter sparket under kjøleskapet, er noen prosjekter så langt på vei at det ser ut til at de vil se dagens lys, selv om utgiveren stort sett har gitt opp å være et flerspillerkraftverk. Et slikt spill er Fairgames, eller Fairgame$ avhengig av hvor rebelsk du føler deg. Opprinnelig avbildet som et heist shooter, ser det ut til at spillet tar en ganske betydelig sving til en ny type flerspillersjanger.

I følge Insider Gaming, Fairgames vil bli forestilt på nytt som et ekstraksjonsskytespill, med en av spillets moduser, Cargo Heist, som har en sterk ekstraksjonsskytespillfølelse. I hovedsak dreier det seg om spillere som bryter seg inn i en safe, samler inn penger, enten tar tak i plyndring eller avskjærer det fra andre spillere, og får så mye av det du kan ut via utvinning.

Ekstraksjonsskyttere føles som den nye trendy flerspilleropplevelsen, og når ARC Raiders når 12 millioner spillere, kan du se hvorfor studioer vil ønske å etterligne den slags suksess. Det kan imidlertid oppstå problemer med at Sony slipper et nytt ekstraksjonsskytespill i tillegg til Bungies Marathon, da det alltid er en sjanse for at denne typen spill kan spise hverandre. Tross alt er det bare så mange spillere med så mye tid til å spille hver dag.