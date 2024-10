Rapport: Sophie Turner kan bli Lara Croft i Amazons Tomb Raider-serie

HQ

Lara Croft er en legende i spillverdenen, men hun har også gjort seg bemerket på film og TV opp gjennom årene. Lara spilles av noen store stjerner, inkludert Angelina Jolie, Alicia Vikander og senest Hayley Atwell i den animerte serien, og er en ettertraktet rolle for mange skuespillerinner, og det ser ut til at søket har blitt innsnevret til to i Amazons Tomb Raider-show.

Serien er utviklet av Fleabags Phoebe Waller-Bridge, og ser ut til å kaste sin Lara Croft. Ifølge Deadline, Game of Thrones' Sophie Turner og Lucy Boynton av Bohemian Rhapsody berømmelse er satt til å skjermtest for Lara. Det er ukjent om noen andre skuespillerinner også tester, da Amazon-representanter nektet å kommentere.

Serien ble først annonsert tilbake i mai, og selv om vi ikke har en utgivelsesdato for den ennå, ser det ut til at ting beveger seg ganske raskt hos Amazon. Etter suksessen med Fallout, er det tydelig at det lukter gull i videospilltilpasninger.