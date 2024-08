Rapport: Spillmarkedet fortsetter å vokse til tross for alle kuttene

HQ

De siste to årene har vært mildt sagt krevende for spillbransjen. Oppsigelser, nedbemanninger og nedleggelser har blitt hverdagskost i nyhetsbildet.

I fjor mistet over 10 000 personer jobben, og mellom januar og juli i år ble ytterligere 11 200 personer sagt opp. Men til tross for disse dystre tallene er spillmarkedet i vekst, og nye tall viser en økning i den globale omsetningen.

Gamesindustry.biz rapporterer om en forventet årlig omsetning på 187,7 milliarder dollar, noe som riktignok er mindre enn forventet, men likevel en økning på 2,1 % sammenlignet med 2023. I tillegg spås PC-segmentet å vokse mest, noe som tilskrives svake konsollanseringer og økt støtte for cross-play.

PC-segmentet forventes å være årets "viktigste vekstdriver" med 43,2 milliarder dollar, en økning på 4 % sammenlignet med 2023. Dette er et resultat av utgivelser på tvers av plattformer og mangel på store titler på konsoll. Dette til tross for at det er det laveste segmentet når det gjelder forbrukerutgifter, og utgjør 23% av de totale inntektene. Mobilen forventes å generere 92,6 milliarder dollar, en økning på 3 % fra året før, og utgjør nesten halvparten av det globale spillmarkedet.