Rapport: Star Wars Jedi 3 er ikke kansellert av EA

For et par dager siden kom EA med den tragiske nyheten om at 670 ansatte i selskapet ville miste jobben og at flere spill ville bli kansellert, inkludert Respawn Entertainments kommende (vel... ikke nå lenger) førstepersonsskytespill i Mandalorian-universet. For å gjøre det hele enda verre, vil de til en viss grad også slutte å samarbeide med Marvel og Star Wars.

Ettersom vi ikke har hørt noe om oppfølgeren til Star Wars Jedi: Survivor, er det mange som har vært bekymret for at den også skulle bli skrinlagt. Heldigvis ser ikke dette ut til å være tilfelle. I tillegg til Eiriks beroligende beskjed i EA-nyheten melder også IGN at "Star Wars: Jedi-franchisen vil fortsette", så vi får glede av flere Cal Kestis-eventyr i fremtiden.

Det er imidlertid verdt å huske at Stig Asmussen forlot EA i fjor høst, omtrent fem måneder etter utgivelsen av Star Wars Jedi: Survivor. Han var regissør for både Star Wars Jedi: Fallen Order og oppfølgeren, så vi antar at det kan bli noen endringer og omveltninger i den tredje installasjonen.