Rapport: Star Wars-spill vil fortsatt kun komme fra EA i to år til

Spørsmålene har haglet inn både her, på Facebook og på Twitter etter at Lucasfilm Games og Ubisoft annonserte at Massive Entertainment lager et Star Wars-spill. Noen av kollegaene mine har blant annet fått det til å virke som om Electronic Arts sin eksklusive avtale om å lage konsollbaserte Star Wars-spill utenfor Lego-universet brytes før planlagt, så la meg oppklare noen ting.

Av det jeg hører fra folk både hos Disney og EA vil det fortsatt kun være sistnevnte som vil kunne gi ut Star Wars-spill frem til et hemmelig tidspunkt i 2023 siden kontrakten fortsatt gjelder. Ikke akkurat ekstremt overraskende med tanke på at et avtalebrudd ville kostet en god del, samtidig som at The Division-skaperne sitt Star Wars-spill fortsatt er flere år unna.

Dette besvarer forhåpentligvis også spørsmålene om hva som vil kunne skje med Star Wars Jedi: Fallen Order-oppfølgeren, Star Wars Battlefront 3 og andre kommende EA-spill. For selv om et spill satt i en galakse langt, langt ikke slippes før i 2024 betyr ikke det at gigantselskapet må kansellere prosjektet. Disney kan fortsatt la EA utvikle Star Wars-spill fremover selv om avtalen er over. At kalenderen sier 2023 betyr bare at Activision, Bethesda, Microsoft, Sony, Square Enix, Ubisoft, et lite indie-studio eller hvem det måtte være også kan få muligheten til å bringe Star Wars-universet til live i spillform.

