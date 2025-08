Rykte: Starfield til PS5 og andre utvidelse utsatt til 2026

HQ

Starfield Shattered Space vil ikke bli lansert på PlayStation 5 i år, og heller ikke spillets andre utvidelse vil bli utgitt, ettersom begge har blitt presset til en lansering i 2026.

Dette kommer fra kilder som snakker med MP1st som sier at Starfield var planlagt å få sin andre utvidelse og PS5-utgivelse i år, men disse planene har endret seg. Nå kan vi forvente det mer mot våren 2026.

Det forventes at PS5-utgivelsen vil falle sammen med lanseringen av den andre utvidelsen, sammen med en livskvalitetsoppdatering fra Bethesda også. Dessverre for PS5-spillere som håper å grave seg inn i Bethesdas siste RPG, ser det ut til at Microsoft og Bethesda ikke er helt klare ennå for en ny plattformutgivelse.

I rapporten nevnes det at dårlig salg av Shattered Space - Starfields første utvidelse - er en av grunnene bak denne forsinkelsen. Starfield har vært noe urolig siden lanseringen, ettersom fansen ikke har funnet det like gripende som andre Bethesda RPG-er i større skala. Det er imidlertid fortsatt håp om at det konsekvent kan forbedre seg og leve opp til forventningene.