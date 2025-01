Rapport: Supergirl: Woman of Tomorrow innspillingen har startet

HQ

Det er faktisk mindre enn et halvt år igjen til premieren på Superman, som blir det første store prosjektet som sparker i gang det nye DC Universe, ledet av James Gunn og Peter Safran.

Peacemaker: Season 2 følger til høsten, og i 2026 er det tid for å bli kjent med Supergirl. I filmen Supergirl: Woman of Tomorrow spilles Kara Zor-El av Milly Alcock, og det er allerede bekreftet at Lobo også vil dukke opp, spilt av Jason Momoa.

Og det ser ut til at vi ikke trenger å bekymre oss for noen forsinkelser, for det rapporteres nå at innspillingen offisielt har startet i dag. Dermed bør det ikke ta altfor lang tid før vi får se den første teaseren av Supergirl-kostymet, akkurat som vi fikk se David Corenswets Superman-kostyme kort tid etter at innspillingen startet.

26. juni 2026 er premieredatoen for Supergirl: Woman of Tomorrow, en film James Gunn sa hadde et så godt manus at den ble flyttet frem i tid, selv om den i utgangspunktet skulle ha kommet senere.