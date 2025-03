Rapport: Superman er godt over to timer lang

HQ

Den 11. juli er det nok en gang tid for Superman å fly inn på kinoer rundt om i verden, da James Gunns etterlengtede film skal sparke i gang det nye DC-universet for fullt. Filmen er selvsagt svært viktig, ettersom den vil bidra til å skape hype (eller negativitet) for Warners gigantiske satsing på DCU.

Nå melder Hollywood-insideren Jeff Sneider at han vet hvor lang filmen er i det nåværende klippet (det kan selvfølgelig bli endret noe), nemlig 140 minutter, altså to timer og 20 minutter. Det høres kanskje mye ut, men det er faktisk kortere enn Superman Returns (154 minutter) fra 2006, Man of Steel (143 minutter) fra 2013 og Batman v Superman: Dawn of Justice (152 minutter) fra 2016.

Sammenlignet med Gunns tidligere arbeider er den litt lengre enn den første Guardians of the Galaxy, sammenlignbar med den andre og kortere enn den tredje. Men hvis du har sett noen av dem, vet du at Gunn er en mester i tempo, så vi tviler på at den noen gang vil føles kjedelig.