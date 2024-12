Rapport: Supermanns første trailer har premiere denne uken

HQ

Under New York Comic Con i oktober ble DC-sjef James Gunn spurt om når vi får se den første traileren for Superman, noe han flere ganger i løpet av oktober og november har sagt at han jobber med. Han svarte:

"Det vil ikke ta for lang tid før vi får se en trailer, men det vil heller ikke være snart."

Siden da har vi ventet, og nå, knappe to måneder senere, føles det som om det er på tide. Og gledelig nok ser det ut til å være tilfelle. Ifølge en ny rapport fra Puck slippes traileren faktisk denne kommende uken, og det ser ut til å bli en mer munter teaser enn et dypdykk, ettersom Clark Kents hund Krypto sies å være stjernen.

Gunn har tidligere bekreftet at i motsetning til mange andre inkarnasjoner av Krypto, vil dette ikke være en snakkende hund eller noe sånt, så det gjenstår å se hva slags rolle det blir.