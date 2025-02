Rapport: Supermanns hund Krypto får en miniserie

HQ

Den 11. juli har Superman premiere, sannsynligvis den viktigste enkeltproduksjonen i Peter Safran og James Gunns nye DC-univers. I motsetning til i tidligere storfilmer med karakteren, vil denne introdusere oss for hunden Krypto, som også ser ut til å ha en viktig rolle.

Og det ser ut til at Gunn har større planer for Supermans firbeinte venn. Tegneserieeksperten Brandon Davis har møtt både Gunn og Safran, og hevder å ha informasjon om planene deres. Han sier blant annet at Krypto vil få sin egen miniserie i fire deler, som høres ut som om den vil være mer komisk i sin natur, ettersom Krypto tilsynelatende har en god del egen vilje.

DC har forøvrig kommet ganske langt i skapelsen av disse, så forhåpentligvis dukker de opp på strømmetjenesten Max senere i år.