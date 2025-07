Rapport: Supermanns venn Jimmy Olsen skal kjempe mot en svært mektig fiende i en spin-off-serie

HQ

I tillegg til Nathan Fillion som Guy Gardner og Edi Gathegi som Mr. Terrific i den nye Superman filmen, har mange også rost Skyler Gisondos tolkning av Jimmy Olsen, Clark Kents kollega.

Bare noen dager etter premieren meldte Wall Street Journal at Olsen kunne få sin egen spin-off-serie, og nå er det tegn som tyder på at ting er i ferd med å skje. Ifølge den ofte pålitelige kilden The Insneider er det nå avgjort hvem som blir den første fienden i Jimmy Olsens serie, og det blir ingen ringere enn Gorilla Grodd.

Gorilla Grodd og Flash.

Gorilla Grodd er, som navnet antyder, en gorilla som debuterte i 1959, men en mye farligere en av slagsen takket være superintelligensen, telepatien og den rå styrken han fikk fra et romvesen. Han er mest kjent som en fiende av Lynet, men opp gjennom årene har han kjempet mot de fleste store navnene i DC-universet, og nylig gjorde han til og med en kort opptreden i HBO Max-serien Creature Commandos (som var den offisielle lanseringen av DCU og hadde premiere sent i fjor).

Når denne serien vil begynne å filme og, viktigst av alt, når den vil ha premiere, er ennå ukjent. Men det vil sannsynligvis gå minst to år før vi får se Jimmy Olsen takle denne ekle primaten.

Jimmy Olsen