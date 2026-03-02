Nintendo Switch 2 har flere eksklusive spill enn PlayStation 5 og Xbox Series S/X til sammen

HQ

Switch 2 ble lansert i juni i fjor, og nærmer seg dermed ettårsjubileet. Den har solgt utrolig bra, spesielt i Japan, men mange påpeker ofte at den mangler eksklusive spill, og at mye av det som lanseres er Switch 2-porteringer av eksisterende titler.

Men stemmer denne kollektive magefølelsen? GameRant tror ikke det, og rapporterer nå at Switch 2 faktisk har flere eksklusive titler enn både Playstation 5 og Xbox Series S/X til sammen. Per 26. februar hadde Switch 2 totalt elleve eksklusive titler etter mindre enn ett år på markedet, sammenlignet med ni for PlayStation 5 etter fem og et halvt år og et mer beskjedent null for Xbox Series S/X i samme periode.

Det er verdt å merke seg at GameRant regner eksklusive spill som de som kun er tilgjengelige på én plattform, og hvis et spill også er tilgjengelig på PC, regnes det ikke lenger som eksklusivt. De inkluderer heller ikke PSVR2 (Synapse og Horizon Call of the Mountain), ettersom det krever maskinvare som koster like mye som en konsoll å kjøpe og ikke kan spilles av de som bare har PlayStation 5.

GameRant har også beregnet et Metacritic-gjennomsnitt for de eksklusive titlene, og det viser seg at Nintendos spill også har høyere karakterer. Vi antar at mange vil ha meninger om dette, siden konsolleksklusivitet (PC-versjoner teller med andre ord ikke) er et ganske allment akseptert konsept, og så er det også debatten om kvantitet versus kvalitet.

Uansett er det en interessant vinkling. Hadde du forventet at Switch 2 skulle vinne denne sammenligningen, og synes du det er en rettferdig måte å måle ting på?