Rapport: Switch 2 kan ha to skjermer

Bortsett fra det faktum at Switch 2 vil bli vist frem før 1. april 2025, vet vi egentlig ikke noe om konsollen, men må stole på ulike rykter. Gode kilder sier blant annet at vi kan forvente maskinvare på nivå med PlayStation 4, og at det nok en gang er en hybridkonsoll.

Nå har vi imidlertid fått en annen god kilde med ny og rimelig troverdig informasjon, nemlig Taiwan Economic Daily News. De skriver (oversatt med Bing) :

"Markedet spekulerer i at Switch 2-skjermen sannsynligvis vil bli forstørret igjen og ha et dobbeltskjermdesign, og spillkonsollens batterilevetid vil også økes, mens skjermens prosessering og ytelse også vil bli forbedret, og noen AI-funksjoner kan til og med bli lagt til, og terminalprisen anslås til å være rundt $ 400"

Kort sagt ser det ut til at Switch 2 vil tilby bedre batterilevetid og AI-funksjoner, samtidig som den vil koste 100 dollar mer ved lansering enn Switch gjorde i 2017. Det kanskje mest spennende er imidlertid de doble skjermene. Hvordan disse vil bli brukt gjenstår å se, men Nintendo DS hadde unektelig flere fordeler, og vi kan tenke oss at mange vil like dette konseptet.

Videre kan vi legge til at GamesIndustry-redaktør Christopher Dring også har antydet på sosiale medier at det kan bli snakk om en Nintendo-enhet med mer enn én skjerm, noe som effektivt støtter opp om det Taiwan Economic Daily News sier.