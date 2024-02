Rapport: Switch 2 kommer ikke før i 2025 for å unngå selgere

HQ

Lanseringen av en ny konsoll er alltid en spesiell begivenhet for spillere. Mange av oss håpet at vi i år skulle få gleden av å få tak i etterfølgeren til Nintendo Switch, men det er stadig flere uoffisielle røster (Nintendo har ikke uttalt seg om saken) som sier at Nintendo Switch 2 ikke kommer før i mars 2025, og nå har vi en ny solid kilde som kaster litt mer lys over lanseringsvinduet.

Nikkei har publisert en rapport som hevder at Switch 2 ikke kommer før i mars 2025 for å forhindre lagermangel ved lansering og spekulanter (et problem som PlayStation 5 trakk med seg lenge og som vi nå begynner å se ettervirkningene av), i tillegg til å forberede en rekke topptitler til den kommende maskinvaren.

De nevner også noen av funksjonene til Switch 2, som for eksempel en litt større skjerm enn standardmodellen av Nintendo Switch, samt en bedre oppløsning. Når det gjelder de interne funksjonene, har vi data som har blitt delt tidligere, som den ryktede Tegra239-brikken, og noen av funksjonene (her er vår ønskeliste) som visstnok ble vist til noen få på Gamescom 2023.

Som alltid er vi forsiktige så lenge kilden ikke er Nintendo selv. Men uansett, selv om den ikke kommer før jul, vil Switch 2 bli avduket i 2024, og det er grunn til å glede seg.