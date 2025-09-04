Rapport: Switch 2 skulle egentlig vært utgitt tidligere

HQ

Du husker sikkert at det i to år ble lekket informasjon om Switch 2, og den ene innsideren og analytikeren etter den andre sa at det snart ville være tid for en lansering. Men... det tok lang tid, og det var ikke før i vår at konsollen ble avduket og deretter utgitt i juni.

Det er ingen tvil om at folk ser ut til å være svært fornøyde med konsollen, siden den har fløyet ut av hyllene og slått alle tenkelige salgsrekorder, men det ser ut til at vi faktisk kunne ha spilt Switch 2 mye tidligere.

En rapport fra Bloomberg sier at enheten ble forsinket internt flere ganger som et resultat av Nintendos jakt på perfeksjon :

"Nintendo presset gjentatte ganger tilbake planene for Switch 2s lansering etter at designerne ba om mer tid til å perfeksjonere spillene som skulle følge med den nye maskinvaren, ifølge folk som er kjent med saken. Mens den senere enn forventede utgivelsen testet tålmodigheten til fansen og frustrerte tredjeparts spillutgivere, bestemte selskapet seg for at det var viktigere å sikte mot perfeksjon."

Mange andre utviklere ville gladelig ha gitt ut uferdige spill og deretter forsøkt å lappe dem etter at verdens spillere hadde betatestet dem, men Nintendo fungerer som kjent ikke på den måten. De vil til og med heller utsette en konsollutgivelse til de er klare med spill som Mario Kart World og Donkey Kong Bananza.

Dette kan også forklare hvorfor vi ikke har hørt noe om de mange andre spillene som garantert kommer til konsollen, nettopp fordi Nintendo velger å ikke snakke om spillene før de faktisk er klare og vet når de vil bli utgitt.

En strategi som naturligvis frustrerer mange, men som unektelig også har sine fordeler. Hva synes du om dette?