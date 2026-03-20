Rapport: Switch 2 vil få et utskiftbart batteri for å overholde nye EU-direktiver

For tre år siden vedtok EU en lov som fastsetter at det skal være mulig å bytte ut batterier i elektroniske produkter for å forlenge levetiden på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte, i stedet for å tvinge folk til å kjøpe nye. Loven trer i kraft neste år, og et av selskapene som berøres, er Nintendo.

Nå melder den japanske finansavisen Nikkei at Nintendo er i ferd med å utvikle en Switch 2-enhet og Joy-Cons med utskiftbare batterier, slik at du enkelt kan forlenge levetiden og gjenopprette holdbarheten selv etter flere år med tung bruk. Foreløpig gjelder dette EU (og muligens Storbritannia også, siden de ellers ville trenge sin egen Switch 2-modell), men Nikkei skriver (etter oversettelse) :

"I fremtiden kan Nintendo innføre lignende retningslinjer også i Japan og USA hvis forbrukernes bevissthet om retten til å reparere øker."

Hva synes du om dette? Er det en positiv utvikling at det vil bli et lovkrav at batterier skal kunne byttes ut i fremtiden?