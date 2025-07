Rapport: Techland har kansellert to uannonserte spill

HQ

Det har vært en ganske tøff uke for spillindustrien, med Microsofts nylige permitteringer som fortsatt kaster en forbannet stor skygge. I går rapporterte vi også om nyheten om at et av den polske utvikleren People Can Flys nylig kansellerte prosjekter var Outriders 2, og nå kan vi bygge videre på det ved å snakke om en annen polsk utvikler som angivelig har kansellert uannonserte spill.

Ifølge Pulz Biznesu (takk, GameWatcher), etter rekordtap i 2024, har Techland bestemt seg for å trekke ut støpselet på to spill de hadde under utvikling. Det er uklart hva disse spillene er, men det ser ut til å bevise at teamet er mer fokusert enn noen gang på Dying Light som en franchise, som vil bli utvidet i august med Dying Light: The Beast.

Det antas at et av spillene er fantasy-RPG som ble kunngjort av utvikleren tilbake i 2022, selv om det ennå ikke er bekreftet.

Det skal også sies at selv om Techland har sett store tap i det siste, kommer det også fra et 2023 hvor det hadde enorme økonomiske høyder takket være ankomsten av Dying Light 2 Stay Human.