Rapport: The Acolyte har blitt kansellert etter bare én sesong

Ikke siden The Last Jedi hadde premiere i 2017 har vi sett Star Wars-miljøet så åpent sinte som de var over sommerens massive Disney+-produksjon: The Acolyte. Noen var plaget av at serien ble oppfattet som for politisk (såkalt "woke", om du vil), mens andre mente at den tok seg for mange friheter med Star Wars-pilarer og etablerte konvensjoner.

Dette førte til utbredt misnøye, og etter en sterk premiere sviktet seertallene, samtidig som brukervurderingene stupte på nettsteder som Rotten Tomatoes, der den har en svak positiv vurdering på 18 %.

Nå melder Deadline at deres kilder har avslørt at Disney har bestemt seg for ikke å gå videre med serien, selv om skaperen Lesley Headland allerede har planer for fortsettelsen. Derfor vil vi sannsynligvis aldri få vite hva som skjer med Mae og Osha, eller hvem Stranger egentlig var.

Forhåpentligvis får vi komme tilbake til High Republic-tiden etter hvert, men inntil videre må vi bare konkludere med at dette første filmatiserte besøket i denne perioden var en stor flopp.

Kommer du til å savne The Acolyte?