Rapport: The Boondock Saints får en ny oppfølger

Få kunne konkurrere med MacManus-brødrene på slutten av 90-tallet, og sammen var de to, sammen med faren, de kuleste slagsbrødrene som fantes i filmverdenen. Ja, på mange måter en forløper som la grunnlaget for det John Wick har blitt i dag, forseggjort, herlig vold med masse våpen.

The Boondock Saints John Wick ble raskt litt av en kultklassiker, og filmen fikk til og med en oppfølger flere år senere, om enn en svært oversett og glemt en - med god grunn. Men nå ser det ut til at tiden er inne for mer, og både Norman Reedus og Sean Patrick Flanery gjør seg klare til å gjenta rollene sine som de to skyteglade brødrene.

Dette bekreftes av rettighetshaveren Dragonfly Films (takk, Deadline), som ønsker å utvide og revitalisere merkevaren. Troy Duffy, som står bak originalfilmen, skal imidlertid ikke regissere denne gangen, i stedet leter de etter en ny regissør som kan ta på seg ansvaret, mens Duffy vil fokusere på å skrive en samling bøker om The Boondock Saints.

Norman Reedus selv kommenterte nyheten med ordene :

"Jeg er begeistret over å jobbe sammen med Basil Iwanyks Thunder Road Films og Todd Myers' Dragonfly Films for å bringe mer av historien om The Boondock Saints til publikum.

Jeg gleder meg til at alle skal få se det vi har jobbet for så lenge. Vi fortsetter uten vår mangeårige venn og kaptein Troy Duffy på denne filmen."

Ser du frem til nye The Boondock Saints filmer?