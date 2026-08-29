Rapport: « The Last of Us Multiplayer hadde det meste av Naughty Dog-teamet på saken og kostet Sony hundrevis av millioner

Nå som Sony innser at det kanskje ikke er veien å gå å lage live-service-titler i alle sine store serier, har vi sett mange spill bli avlyst. Horizon Hunters Gathering har blitt omstartet internt etter dårlig tilbakemelding, og vi trenger vel ikke minne dere om hele Concord-fiaskoen.

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Et spill som ikke engang rakk så langt som Concord før det ble lagt ned, var Naughty Dogs tittel « The Last of Us Multiplayer. Det første «The Last of Us»-spillet hadde en ganske morsom flerspillermodus, men den var på ingen måte hovedfokuset i opplevelsen. « The Last of Us Multiplayer skulle ha fått oss til å kjempe mot hverandre og mot massevis av cordyceps-zombier. Det hadde visstnok blitt en stor opplevelse, men Sony la det på hyllen før det rakk å se dagens lys. Eieren av PlayStation-plattformen rakk imidlertid ikke å gjøre dette før de allerede hadde investert hundrevis av millioner.

Ifølge Jason Schreier fra Bloomberg var det meste av Naughty Dog opptatt med å jobbe med The Last of Us Multiplayer. Ifølge Schreiers YouTube-kanal startet prosjektet i liten skala, men vokste seg stadig større til det ble et live-service-spill, før det ble kansellert i 2023 av «en rekke årsaker».

Naughty Dog jobber nå med «Intergalactic: The Heretic Prophet». Mens selskapet går videre til sitt neste prosjekt, blir fansen stadig mer frustrerte over alle årene de har måttet gå uten et nytt Naughty Dog-spill.