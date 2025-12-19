Rapport: Tidlig testvisning på Supergirl tyder på en ganske lovende film

HQ

Med seks måneder igjen til premieren og den første traileren, har DC og Warner nå begynt å vise Supergirl til testpublikum for å se hva som fungerer og hva som ikke gjør det. Ifølge to prominente filmkjennere varierer anmeldelsene fra litt lunkne til positive.

Cryptic HD Quality skriver at folk ikke var helt overbevist, selv om det ikke var en dårlig film, der hovedpersonen (spilt av Milly Alcock) fikk ros, mens skurken sies å være mer anonym :

"Ja, Supergirl hadde en testvisning. Omtrent 2 timer og 5 minutter. Etter det jeg hørte var ikke tilbakemeldingene så gode, men det var ikke en dårlig film. Noen scener skinte mye mer enn andre. Milly får skryt for sitt skuespill i rollen. Lobo har to kamper. Skurken er underveldende."

En annen kjent innsider, Daniel Richtman, er imidlertid mer positiv. Etter å ha mottatt tilbakemeldinger fra flere personer, skriver han kort om visningen :

"Det ble holdt en testvisning for Supergirl i går, og jeg har bare hørt gode ting fra flere personer."

Som nevnt ovenfor avslører førstnevnte også spilletiden på to timer og fem minutter, som kan (og sannsynligvis vil) endre seg til en viss grad, ettersom testvisninger gjennomføres nettopp med det formål å optimalisere.

For de som vil få et glimt av Milly som Kara Zor-El/Supergirl i aksjon, kan du blant annet sjekke ut Superman på HBO Max, hvor hun dukker opp i en kort scene. Ellers kan du se den første traileren her, der vi også får et raskt glimt av Jason Momoa i rollen som Lobo. Filmen har premiere 26. juni.