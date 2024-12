Rapport: Toppledere i Cloud Imperium Games permittert i stor omorganisering

HQ

Det var bare i forrige måned at vi snakket om at Cloud Imperium Games, utvikleren bak Star Citizen og Squadron 42, hadde permittert sine ansatte. Nå har vi enda en rapport som hevder at flere mennesker har fått gå.

Denne gangen er det toppen av treet som har blitt beskåret, da Insider Gaming rapporterer at flere ledere på toppnivå har blitt permittert, mens andre toppfolk blir flyttet til forskjellige roller i selskapet.

Minst tre ledere med en samlet erfaring på rundt 25 år har fått sine stillinger avsluttet. I en intern kunngjøring fra Cloud Imperium-sjef Chris Roberts heter det angivelig "For å oppnå dette laserfokuset [for å møte utgivelsen av SQ42 og Star Citizen 1.0], er det viktigere enn noensinne å sikre at vi har høytytende og effektive team som jobber i hele selskapet. For å oppnå dette har jeg vært nødt til å gjøre endringer i teamstrukturen helt fra toppen av selskapet og nedover for å sikre at vi har de rette personene i de rette rollene, og at de jobber så mye som mulig fra vårt mest kritiske år noensinne."

Vi får se om disse store endringene klarer å hjelpe CIG med å overholde tidsfrister i fremtiden. Som vi vet, jobbes det fortsatt kontinuerlig med Star Citizen, og Squadron 42 ser ut til å være en utrolig ambisiøs historieopplevelse, så utvikleren har en del å gjøre.