Rapport: Ubisoft er ikke fornøyd med XDefiant lenger

Da XDefiant ble utgitt i mai var alt positivt da spillere strømmet til for å spille actiontittelen. I det siste har vi imidlertid ikke hørt mye fra det, og det er tilsynelatende fordi folk har mistet interessen.

Nå melder Tom Henderson hos Insider Gaming at Ubisoft har mistet tålmodigheten med et stadig synkende antall spillere som også kjøper alt for lite mikrotransaksjoner, og ifølge Henderson har de gitt utviklerne frist til sesong tre med å snu trenden. Hvis de ikke gjør det, er det en risiko for at de begynner å fase ut støtten til spillet, og tilsynelatende er utsiktene ikke veldig positive gitt all hype rundt Call of Duty: Black Ops 6, som slippes i slutten av oktober.

Spiller du XDefiant selv, og hvordan ser du på den nåværende statusen til tittelen?