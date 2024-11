Rapport: Ubisoft ønsker å gi ut et Assassin's Creed-spill en gang hver 6. måned

HQ

Mange spillfranchiser tar nå år etter år å komme med en ny oppføring. Grand Theft Auto VI har vært mer enn et tiår under utvikling. The Elder Scrolls VI fortsetter å la vente på seg, og jeg kommer sannsynligvis til å få grå hår før Fallout 5 slippes. Assassin's Creed kommer imidlertid ikke til å gå ned den ruten, og vil i stedet kaste innhold på oss som ild i tørt gress.

I det minste er det ifølge Insider Gaming's Tom Henderson. Henderson snakker på Xbox Two +1 podcast, Henderson avslører at Ubisoft ønsker å gi ut mange Assassin's Creed-spill. Vi vet allerede at det er mye på gang, men det er planer som går enda lenger enn det vi kjenner til.

"De har Assassin's Creed Shadows, de har også Assassin's Creed Invictus neste år, Assassin's Creed Hexe, Assassin's Creed: Black Flag nyinnspilling, og de planlegger å lage et nytt Assassin's Creed hver sjette måned eller så i de neste ti årene, tror jeg," sa Henderson.

Vi har ikke sett et Assassin's Creed-spill lanseres i år, ettersom Assassin's Creed Shadows ble skjøvet tilbake til 2025. Men med forsinkelsene lagt til side, har Ubisoft nevnte planer for mindre og større titler som eksisterer innenfor Assassin's Creed-merket, noe som betyr at vi kan få en av hver i løpet av et gitt år for å tilfredsstille våre historiske fiksjonsbehov.