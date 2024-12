Rapport: Ubisofts fremtid er fortsatt omstridt: Guillemot-familien og Tencent klarer fortsatt ikke å komme til en kjøpsavtale

HQ

Ubisoft har vært på en stram line i mange måneder nå. Med svært få unntak har praktisk talt alle utgivelsene de siste årene ikke prestert så godt økonomisk som det franske selskapet (som har en betydelig eierandel i det kinesiske selskapet Tencent) hadde håpet. Skulls and Bones, Prince of Persia: The Lost Crown, XDefiant (som allerede har begynt å stenge), forsinkelsen av Assassin's Creed: Shadows ... dette er vanskelige tider for videospillgiganten, som har anslagsvis 20 000 ansatte over hele verden, og aksjonærene presser på for en endring på toppen av styret. Det vil si å avsette studioets grunnleggerfamilie, Guillemot-familien.

De siste ukene har det vært mye snakk om en foreslått overtakelse av Ubisoft som ville ta selskapet ut av private hender. Men vi vet nå fra Reuters kilder at en avtale mellom de to majoritetspartnerne, Guillemot Brothers og Tencent, fremdeles ikke kommer til å bære frukter. Guillemot-familien ønsker å beholde sin plass i styret, mens Tencent venter med å gi sin støtte til de er garantert en forbedring av sin rolle i styret. I mellomtiden svever spøkelset av en fiendtlig overtakelse over operasjonen...

Og hva betyr dette for oss, spillerne? Vel, ingenting for øyeblikket. Assassin's Creed Shadows er ventet i februar 2025, men konsekvensene av dårlige beslutninger i spillutviklingen har tatt ned flere lag, inkludert The Lost Crown og nylig de to studioene som var ansvarlige for det mislykkede helteskytespillet XDefiant.

Hva tror du Ubisoft må endre for å få gamere begeistret igjen?