Rapport: VW skal si opp 100 000 ansatte og legge ned fire fabrikker

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Volkswagen har allerede kunngjort at de planlegger å kutte 50 000 arbeidsplasser, men en ny rapport tyder på at tallet kan bli dobbelt så høyt.

Dette kommer fra Manager Magazin, som hevder at VW ikke bare vil kutte opp mot 100 000 arbeidsplasser, men at de også vil stenge fire fabrikker – Zwickau, Emden, Hannover og Neckarsulm.

Disse fabrikkene har produsert alt fra ID. 4 til Audi e-tron GT og Cupra Born.

Den samme rapporten hevder at VW går inn i en periode med strukturell omlegging, der kjernevirksomheten kan bli skilt ut fra VW-konsernet, noe som også vil bety at den blir notert separat på børsen.

Konsernet har konsolidert plattformer, kuttet ut overlappende modeller og strømlinjeformet utviklingen på tvers av merkene, inkludert Volkswagen, Audi, Porsche, Škoda og Cupra. Ledere hevder at selskapet ble for komplisert etter mange år med ekspansjon og nå må operere med færre varianter, raskere beslutningstaking og lavere driftskostnader.