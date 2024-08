Rapport: Warner Bros. jobber med et spill som foregår i The Batmanuniverset

Alt er ikke bra hos Warner Bros. akkurat nå. Til tross for noen nylige hits på tvers av sine multimediatjenester og produkter oppfyller aksjekursen bare ikke forventningene ifølge en rapport fra Puck News, men det vil ikke hindre selskapet i å prøve nye ting for å sette seg tilbake i det grønne.

Etter suksessen med Hogwarts Legacy, er det mulig at tilbakekomsten til heder og ære kan ligge i videospill. Ikke alt er bra i spilldivisjonen hos Warner Bros. men det er planer om å utvide Matt Reeves' The Batman-univers med et spill.

Vi vet allerede at vi snart får TV-serien The Penguin for å utvide The Batman-universet før vi får en oppfølger til suksessen fra 2022, og det ser ut til at Warner Bros. kaster mange av eggene sine i The Batman kurven.

