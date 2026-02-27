Rykte: Highguard skulle få et enspillerfokusert spill

HQ

Hvis noe skal lykkes i disse dager, må det selvfølgelig være en franchise. Det er sannsynligvis verdt å forberede seg på forhånd, egentlig, og det er det utviklerne hos Wildlight Entertainment angivelig gjorde før utgivelsen av Highguard. Selvfølgelig forventet de ikke at ting skulle gå slik de gjorde, med finansiering som ble trukket og det meste av teamet ble permittert bare uker etter lanseringen.

I henhold til en ny rapport fra Bloombergs Jason Schreier "klødde" teamet i Wildlight etter å lage et enspillerhistoriespill satt i verdenen til Highguard. Det ble sammenlignet med hvordan Titanfall imponerte alle med flerspilleren, og deretter med oppfølgeren brakte inn en vel ansett enspillerkampanje også.

Dessverre ble det ikke slik. Schreier sier at det nå er rundt 20 personer som jobber med spillet, hvor det en gang var et team på 100 hos Wildlight. Tencent, spillets hemmelige støttespiller, har trukket finansieringen da Highguard ikke klarte å oppfylle spillerretensjonsberegningene.

Det var flere faktorer som førte til Highguards undergang, men det ser ut til at hovedbudskapet spillere vil ta bort er at nok en gang klarer ikke nye live-tjenesteutgivelser å oppfylle de utrolig høye kravene i det mettede markedet.