Rapport: WWE 2K26 utgivelsesdato, plattformer avslørt

Mens spillets offisielle avsløring ikke kommer før denne fredagen, den 30. januar, mens fansen blir rastløse og ønsker mer informasjon om WWE 2K26, har en vanligvis pålitelig lekkasje levert varene. Vi kjenner billbil-kun godt i spillrapporteringsverdenen, og nå fra ham har vi fått mye ny informasjon om WWE 2K26s utgivelsesdato og plattformer.

I følge billbil-kuns informasjon, som ble lagt ut på Dealabls, vil WWE 2K26 slippes 13. mars 2026. Dette er bare en dag tidligere enn utgivelsen av fjorårets WWE-spill, som falt 14. mars. Det vil også være tilgjengelig på lanseringsdagen som et Nintendo Switch 2-spill.

Forhåndsbestillinger er satt til å slippe når spillet blir avslørt den 30. januar, komplett med moduser, grafikk og mer. Vi vet allerede at spillet vil ha tre spesialutgaver, med fokus på Triple H i King of Kings Edition, WCW vs. det daværende WWF i Monday Night War Edition, og 2000-tallets stjerner i Attitude Era Edition. Hold øynene åpne i slutten av uken.