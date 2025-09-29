Rapport: Xbox Cloud Gaming er "virkelig virkelig imponerende" etter oppløsningsbump

HQ

Xbox Cloud Gaming Xbox Cloud Gaming har eksistert i noen år nå og er en ganske veletablert tjeneste. Mange liker den, spesielt fordi det ikke er mye etterslep, men det finnes konkurrenter som tilbyr høyere oppløsning. Derfor var det mange som ble glade da det nylig ble avslørt at oppløsningen på tjenesten hadde blitt økt til 1440p for de som ønsker det.

Nå har Digital Foundry undersøkt teknologien nærmere for å se om 1440p fungerer som det skal via skyen, og om det er noen ulemper ved å kjøre den på denne måten. Heldigvis ser de ut til å være veldig fornøyde med det Microsoft har oppnådd :

"Jeg spilte Avatar: Frontiers of Pandora i jeg vet ikke en halvtime, en time eller så, og jeg gikk faktisk gjennom til et bestemt lagringsspill der jeg vet at det er mye volumetrikk som skjer. Dette er en dramatisk forbedring, vil jeg si, over xCloud.

"Jeg vil fortsatt ha den opprinnelige Series S-opplevelsen, for å være ærlig, men dette er så mye bedre. Latenstiden ser ikke ut til å være påvirket, og det var alltid en av de gode tingene med en fullt funksjonell xCloud, at latenstiden ikke var så ille."

Han oppsummerer det ved å sammenligne det med en tidligere benchmark de gjorde, og konkluderer med at Xbox-spill via skyen nå er seriøst imponerende :

"Du kan faktisk sjekke ut Toms artikkel om det fra den gang han gjorde benarbeidet der. Forsinkelsen var betydelig lavere enn tilsvarende strømming på PlayStation 4, som du bare kan strømme på en PlayStation, merkelig nok. Så ja, alt dette ser veldig, veldig imponerende ut."

Har du prøvd den oppgraderte Xbox-nettskytjenesten ennå?