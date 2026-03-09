Rapport: Xbox Helix vil bli priset mellom $ 999 og $ 1200

HQ

Microsoft-ledere har gjentatte ganger hypet ytelsen til deres kommende Xbox-konsoll med noen ganske spektakulære formuleringer og har fått støtte fra fremtredende maskinvareinnsidere som vitner om at den ser ut til å være betydelig kraftigere enn Sonys PlayStation 6.

Selv om vi er positive til maskinvare av høy kvalitet, er det ingen tvil om at dette har en pris. Komponenter koster penger, kraftige komponenter koster enda mer penger, og det er for tiden mangel på praktisk talt alt. Med tanke på at PlayStation 5 Pro kostet £699,99/€799,99 da den ble lansert i Europa, har mange med rette lurt på hvilke kroppsdeler de må selge på det svarte markedet for å få råd til den.

Dessverre har vi ikke noe offisielt svar på dette, men maskinvarespesialistene hos Moore's Law is Dead har gjort en kvalifisert gjetning (takk VGC) etter å ha regnet litt på det, basert på hva enheten sies å inkludere:

"Hvis Microsoft ønsket å selge denne tingen til kostpris, kunne de sannsynligvis gjøre det til rundt $ 900 hvis den ble masseprodusert i stor skala. Så alle som tror det vil være $ 2000, tror jeg ikke BOM-kostnaden [total kostnad for deler] antyder det.

"Jeg forventer imidlertid at de i det minste vil tjene litt på den. Så mitt estimat vil være at hvis Xbox ville være litt aggressive, ville de gå for 999 dollar."

I den samme videoen kommenterer de også ytelsen sammenlignet med PlayStation 6, og sier at den er "20-30% raskere, kanskje 40%, hvem vet, enn PS6," noe som ville være en betydelig forskjell. Når det gjelder kjøperne av denne påståtte monsterenheten, sier Moore's Law is Dead at det hovedsakelig er konsollspillere som også har vært opptatt av å kjøpe en kraftig og rimelig PC, men som fortsatt prioriterer videospill :

"Men for folk som vil gå over til PC-spill og hadde en Xbox, tror jeg det vil være et overbevisende argument til 1000 dollar og sannsynligvis fortsatt selv til 1200 dollar."

Hva tror du Xbox Helix kommer til å koste, og hvor ivrig er du selv på en enhet med den ene foten i konsollverdenen og den andre i master race-verdenen?