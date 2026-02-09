Rapport: Xbox planlegger fortsatt førsteparts håndholdt konsoll

HQ

Som Nintendo Switch beviste for nesten et tiår siden, bryr noen spillere seg mye mer om å ta favoritttitlene sine på farten enn å ha dem til å kjøre med de raskeste fps-hastighetene eller ha den flotteste grafikken. Siden Steam Deck virkelig tok av, har også mange selskaper kappet om å levere den neste store håndholdte spill-PC-en/-konsollen. I fjor ga Xbox oss sin premiumversjon med ASUS ROG Xbox Ally X og Xbox Ally.

Mens du kanskje tror at de to håndholdte ville være nok for Xbox, tilbyr Jez Corden fra Windows Central en annen oppfatning. Ifølge ham har Xbox fortsatt planer for sin egen førsteparts håndholdte, men disse planene blir presset tilbake akkurat nå.

Det neste store fokuset er på den kommende Xbox-hjemmekonsollen. Den neste generasjons maskinen tar opp hovedprioritetene i Microsofts spilldivisjon akkurat nå. Hvis du vil ha et glimt av hvordan neste generasjons Xbox vil se ut på startskjermen, sier Corden at du kan ta en titt på ASUS ROG Xbox Ally, ettersom Windows-integrasjonen og spillfokuset viser ekteskapet mellom funksjonene Xbox ønsker å ha i sine neste konsoller.