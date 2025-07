Rapport: Xbox-sjef har satt umulige betingelser for studioene å oppfylle, og oppsigelsene "er ikke over"

HQ

Hvis du trodde å si opp 20% av Xboxs arbeidsstyrke på en gang var forferdelig (det er det), har vi fått noen dårlige nyheter igjen. Eller i det minste forventningen om dårlige nyheter.

Windows Central-journalist og trofast Xbox-innsider Jez Corden twitret i helgen at Microsofts finansdirektør Amy Hood har satt et absolutt "urealistisk" overskuddsmål for Xbox, og at det å ikke oppfylle det sannsynligvis vil føre til flere oppsigelser innen divisjonen i fremtiden.

"Microsofts finansdirektør Amy Hood har gitt Xbox et helt urealistisk økonomisk krav som kommer til å fortsette å skade divisjonen. Dette er ikke over."

I den samme X-tråden slutter The Verge-redaktøren Tom Warren seg til samtalen ved å påpeke at Activision Blizzard King-oppkjøpet har tvunget Microsoft til å sette strammere marginer for å få tilbake investeringen i lys av det faktum at Game Pass fremdeles ikke tjener de pengene de forventer, noe Corden er uenig i.

I alle fall ser det ut til at blødningen av utviklere og lukkede prosjekter innen Xbox ikke ser ut til å være over.