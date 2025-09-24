Rapport: Xbox-spillere spiller flere forskjellige titler enn PlayStation- og Steam-brukere

HQ

Game Pass Game Pass har selvfølgelig endret hvordan mange av oss konsumerer spillene våre. Siden abonnentene alltid har tilgang til et stort bibliotek med klassikere og mange av de nyeste utgivelsene, er det ingen økonomisk risiko ved å prøve dem.

Dette gjør at man kan mistenke at Game Pass -brukere spiller mer enn andre, men er det virkelig slik? Ampere Analytics (takk til Windows Central) har nå funnet ut i en ny rapport at Xbox-brukere i forrige måned i gjennomsnitt spilte 5,7 forskjellige spill. Dette er litt mer enn Steam -brukere, som spilte 4,5 spill, og to mer enn de 3,7 spillene som ble spilt av PlayStation 5-spillere.

Noen vil kanskje hevde at dette kan ha vært en god måned for Xbox og en dårlig måned for de andre formatene, men Ampere Analytics kommenterer også dette, og skriver at det samme forholdet "har vært tilfelle siden Ampere-sporing begynte i august 2022."

Når det gjelder spilletid, er bildet imidlertid annerledes, og rapporten slår fast at spilletiden for Xbox-spillere "er langt mer foranderlig enn de andre plattformene, og er sterkt påvirket av Call of Duty-tidsplanen." Når det gjelder spilletid, spilte PlayStation 5-brukere lengst med 12,7 timer, sammenlignet med 11,9 timer for Steam, og 7,7 timer for Xbox.