Rapport: XDefiant vil bli lagt ned bare 14 måneder etter at det opprinnelig ble utgitt

HQ

XDefiant startet bra for Ubisoft, men gleden varte ikke lenge, og spillerne begynte raskt å droppe ut da det på flere måter ikke klarte å leve opp til forventningene. Siden den gang har Ubisoft forsøkt å vekke det til live igjen, men så langt uten å lykkes.

Nå rapporterer den svært pålitelige Insider Gaming at spillets dager er talte. Under et møte tidligere i dag ble beslutningen tatt om å pensjonere spillet i juni 2025, bare 14 måneder etter at det opprinnelig ble utgitt.

Som du kan forestille deg, vil fiaskoen få konsekvenser, og Ubisofts studioer i Osaka og San Francisco forventes å bli hardt rammet med totalt 170-180 som mister jobbene sine. Sesong tre blir dermed spillets siste hele sesong, og den vil bli kjørt med et skjelettmannskap frem til spillet legges ned.

Trist selvfølgelig, men vi har flere ganger i løpet av høsten rapportert om problemene Ubisoft har hatt med XDefiant, hvor utviklere og utgivere har vist sin støtte til spillet. Nå er ikke dette en offisiell bekreftelse ennå, men Insider Gaming har såpass god track record at det dessverre er vanskelig å være optimistisk her.