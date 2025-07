Rare gir ikke opp og vil strømme til samfunnet om fremtiden til Sea of Thieves i ettermiddag

HQ

Det er mørke tider i videospillindustrien, spesielt blant studioer under Microsofts kappe. Rare, utviklerne av Sea of Thieves og, inntil for en uke siden, Everwild, ble hardt rammet av nedbemanninger i den siste bølgen av oppsigelser på Xbox. Dette førte til at selv en av deres lengst ansatte og visjonære medarbeidere, Gregg Mayles, måtte gå.

Rare konsentrerer seg nå om sin eneste aktive og pågående tittel, Sea of Thieves. Heldigvis for utviklerne er tittelen fortsatt ved god helse, og PS5-debuten fylte Sea of Thieves med nye mannskaper. Men mange ser nå urolig på det grumsete vannet, og derfor har teamet gått opp til tallerkenen og vil være vertskap for et Community Event i ettermiddag (10. juli kl. 15:00 BST / 16:00 CEST) for å gi detaljer om de neste to sesongene av Sea of Thieves. Arrangementsbeskrivelsen lyder: :

"Bli med medlemmer av kjerneteamet på det første Sea of Thieves Community Direct, der de vil snakke om de kommende sesongene, store endringer i innsideprogrammet og en etterlengtet funksjon som har blitt lansert i det siste."

Du kan følge strømmen fra lenken nedenfor.

Har du håp for fremtiden til Sea of Thieves?