Rare slipper 1000-biters Battletoads- og Sea of Thieves-puslespill

Du ser på Annonser

Som du sikkert vet er Battletoads et ganske utfordrende spill og Sea of Thieves kan også bli utrolig stressende når et større skip dukker opp på horisonten på jakt etter alle dine skatter. Heldigvis er det andre måter å glede seg over disse spillene uten å sende pulsen til farlig høye nivåer.

Spesifikt mener vi avslappende 1000-biters puslespill med motiver fra disse titlene, noe som Rare nå har annonsert til sin offisielle nettbutikk. Surf over til denne lenken for Battletoads og denne om Sea of Thieves er mer din greie.