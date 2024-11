Rare-veteran er nå den nye sjefen for Xbox Game Studios

HQ

I forrige måned fortalte vi deg at Rares studiosjef Craig Duncan fikk en stor forfremmelse hos Xbox-teamet. Etter avgangen til Xbox Game Studios-sjef Alan Hartman, vil det nå være denne Britton som får æren av å styre det enorme skipet fremover.

Og nå ser det ut til at han har funnet seg til rette i den nye jobben, for via Instagram tar Rare farvel og hyller sin gamle sjef :

"I dag feirer vi @Gamerboss 'tid hos @RareLtd; etter 13 år og 10 måneder startet vår head honcho nylig en ny rolle som sjef for Xbox Game Studios! Vi kommer fortsatt til å se mye til ham, men han vil gå glipp av den daglige kaken. Takk for alt, Craig, fra oss alle. Du rocker!"

Hvordan dette vil påvirke Xbox Game Studios fremover, gjenstår å se. Vi gleder oss til å følge Duncans videre karriere og håper han bruker sin nye tittel til å umiddelbart gi grønt lys for enten Banjo-Kazooie 3 eller Conker 2 (en av dem er helt nok til å gjøre oss lykkelige, vi ber ikke om mye).

Det nye lederskapet hos Rare vil nå deles av Joe Neate og veteranen Jim Horth, førstnevnte er sannsynligvis et navn som alle Sea of Thieves-spillere vil kjenne igjen.