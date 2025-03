Rasmus Højlund kopierer Cristiano Ronaldos feiring etter et mål mot Portugal

HQ

Rasmus Højlund, den 22 år gamle danske spissen for Manchester United, har ikke hatt sin beste sesong i år - målet han scoret forrige helg mot Leicester City var hans første siden 12. desember, og avsluttet dermed en måltørke på 21 kamper. Men han scoret kanskje et av årets viktigste mål, det som ga Danmark en 1-0-seier over Portugal i kvartfinalen i Nations League, noe som ga det danske laget et forsprang før returoppgjøret på søndag.

Højlund scoret det eneste målet i en dominerende oppvisning for Danmark - de bommet til og med på et straffespark i første omgang - og han feiret det med å mikse "siuu"-feiringen til Cristiano Ronaldo... rett foran ham. I en samtale med TV2 senere (via BBC Sport) innrømmet Højlund at han ikke hadde til hensikt å håne ham:

"Jeg spiller mot verdens beste fotballspiller, mitt idol, og å score og bli matchvinner, det kunne ikke vært bedre.

", sa han.

Højlund sa at han hadde vært en fan helt siden han så ham i 2009, da han scoret på frispark. Højlund, som måtte ha vært seks år på den tiden, "har vært fan siden da". Cristiano Ronaldo, som fylte 40 år forrige måned, hadde ikke mye innvirkning på spillet.